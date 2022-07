Nigeriaanse muzikanten brengen Pride-themalied uit

on

De Nigeriaanse band D’Unicorns heeft het nummer ‘Light Up’ uitgebracht, een LHBT-Pride -themalied dat dit jaar op Pride-vieringen te horen is.

Het afro-popnummer is een vrolijk, inspirerend nummer opgenomen door D’Unicorns, een groep van Nigeriaanse muzikanten die tot doel hebben ‘muziek te gebruiken als een bron van therapie en een hulpmiddel voor pleitbezorging voor de queer-bevrijdingsbeweging in Nigeria en over de hele wereld.’

Het nummer belicht de moeilijkheden die gepaard gaan met het overleven als LHBTI-Plusser en moedigt vooral LHBTI-Plussers in Afrika aan om veerkrachtig te blijven.

Het nummer is geproduceerd door LIFFE Music, een recent gelanceerd initiatief voor sociale ondernemingen van Levites Initiative for Freedom & Enlightenment (LIFFE) als onderdeel van haar missie om LHBTI-Plus-muzikanten een platform te bieden om hun muziek carrière na te streven.

(Bron: LIFE, Rights Africa; foto: screenshot Youtiube)

