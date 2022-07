GGD IJsselland gaat beginnen met vaccineren tegen apenpokken

on

De GGD IJsselland start volgende week maandag met het vaccineren tegen apenpokken. Mensen die aanmerking komen voor vaccinatie krijgen een persoonlijke uitnodiging van de GGD.

De vaccinaties worden in drie rondes gezet, meldt een woordvoerder van de GGD IJsselland. De volgende mensen komen in aanmerking voor een preventieve inenting.

Iedereen die bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid of bij de huisarts als Prepgebruiker voor HIV geregistreerd is, of daarvoor op de wachtlijst staat.

Iedereen die met HIV geregistreerd is met een hoog risico. Wie dit zijn moet nog worden bepaald door het RIVM.

Iedereen met een hoog risico die bekend is op de soa poli.

Uitnodiging

De eerste groep die in IJsselland gevaccineerd wordt, bestaat uit ongeveer 250 mensen. Zij ontvangen deze week nog een uitnodiging via de mail. Er is maar een beperkte hoeveelheid vaccins beschikbaar die landelijk verdeeld moeten worden over alle GGD’s. De GGD IJsselland meldt dat er naar gestreefd wordt om iedereen die tot de doelgroep hoort te vaccineren.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de tweede en derde groep worden ingeënt. Die berekeningen worden nog gemaakt, aldus GGD IJsselland.

Het is ook nog niet bekend hoeveel mensen er in Twente worden uitgenodigd voor vaccinatie. Ook is onduidelijk wanneer daar wordt gestart met het vaccineren tegen apenpokken, laat een woordvoerder van GGD Twente weten.

De GGD’s Amsterdam en Haaglanden zijn maandag begonnen met het vaccineren tegen apenpokken. Het virus verspreidt zich in Nederland op dit moment vooral onder mannen die wisselende seksuele contacten hebben met mannen.

(Bron: RTV Oost; afbeelding: RIVM)

