Homofoob geweld in Berlijn na feestelijke Christopher Street Day

In Berlijn zijn zaterdagavond en zondagochtend twee mensen gewond geraakt na te zijn mishandeld. Volgens de politie gaat het om anti-homo-geweld.

Een 16-jarig meisje raakte licht gewond, toen ze samen met een 17-jarig meisje en een 15-jarige jongen in de wijk Mitte vlakbij de tv-toren klappen kreeg van een man die behoorde tot een groep die het drietal anti-homo opmerkingen toeriep. Toen het 16-jarige meisje daar wat van zei, sloeg de man haar hoed van haar hoofd en liet hij haar struikelen. Toen ze weer opstond, sloeg hij haar in het gezicht, waarna de groep er vandoor ging.

Het meisje liep lichte verwondingen op, waaronder een wond aan haar lip, maar weigerde hulp van de hulpdiensten.

In het centrum van Berlijn beledigde zondag rond 3.15 uur een groep van acht mensen een 32-jarige man. Toen de man wegrende, haalden ze hem in en vielen hem aan, waarbij ze tegen zijn hoofd en bovenlichaam schopten terwijl hij op de grond lag. Een passerende vrouw zag de aanval en ging voor het slachtoffer staan, waarop de aanvallers vluchtten. De man liep snijwonden en kneuzingen op en werd poliklinisch behandeld.

Het geweld kwam aan het einde van een dag waarop honderdduizenden mensen op de been waren om LHBTI-rechten te steunen. Volgens de politie waren 350.000 duizend mensen op de been, nadat het aantal in eerste instantie werd geschat op 150.000.

De parade zelf verliep vreedzaam, aldus de politie.

