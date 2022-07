Geen ‘Ongelofelijk’ deze zomer; Roze Golf duurt een uur

on

Het programma ‘Ongelofelijk’ van het Humanistisch Verbond Overijssel komt de komende weken te vervallen. De Roze Golf heeft van de leiding van RTV Oost de vrijgekomen zendtijd erbij gekregen.

Dat houdt in dat de Roze Golf de komende tijd tot 23:00 uur duurt.

Behalve het al aangekondigde gesprek met Ignar Rip van MuziekGeluk.nl over muziek dat het verschil kan maken in de ouderenzorg, is vanavond een portret te horen van Mark. Hij wist al vroeg dat hij jongens leuker vindt, maar voelde zich pas homo toen hij echt verliefd was.

Verder aandacht voor de pride in Seoul.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 juli tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Wie alleen de muziek uit de Roze Golf wil beluisteren of nog eens wil terug horen , kan terecht op de Roze Golf Muzieklijst die te vinden is op Spotify.

