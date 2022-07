Regenboogvlag op Bondsdaggebouw Berlijn tijdens CSD

on

Voor het eerst in de Duitse geschiedenis wappert zaterdag een regenboogvlag op het Bondsdaggebouw in Berlijn. Voor het gebouw wapperden twee regenboogvlaggen.

‘Een samenleving is pas vrij als alle mensen altijd zelfverzekerd, zelfbewust en veilig kunnen leven’, zei Bondsdagvoorzitter Bärbel Bas (SPD) in een videoboodschap. Ze kondigde aan dat voortaan de regenboogvlag ook op het Bondsdaggebouw zal wapperen op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Interfobie en Transfobie (IDAHOBIT).

Ook bij diverse ministeries is zaterdag de regenboogvlag gehesen.

In een interview met de Tagesspiegel zei Bas dat er nog te veel haat was tegen homo’s.

In Berlijn namen tienduizenden mensen deel aan Christopher Street Day (CSD) rally. De politie telde aanvankelijk zo’n 150.000 deelnemers; volgens de organisatoren hebben zich van tevoren 500.000 mensen aangemeld om tot diep in de nacht door te feesten.

Het motto van de 44e CSD is ‘Verenigd in liefde – tegen haat, oorlog en discriminatie’. Veel van de aanwezigen spraken ook hun solidariteit met Oekraïne uit. ‘Liefde maakt geen oorlog’, stond op een poster. Er waren ook spandoeken met teksten die opriepen op tot bewapening van Oekraïne.

Sommige politici bepleitten grotere solidariteit met de LHBTI-Plus-gemeenschap. ‘Zelfs vandaag worden mensen die zichzelf beschouwen als onderdeel van de LHBTI-Plus-gemeenschap gemarginaliseerd en zelfs fysiek aangevallen’, zei de Berlijnse burgemeester Franziska Giffey .

‘We moeten ons daarom resoluut verzetten tegen haat en uitsluiting’, vervolgde ze, terwijl ze de burgers aanmoedigde om ‘een duidelijk standpunt hiertegen in te nemen’.

Federaal minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) riep op tot meer tolerantie. Op Twitter liet ze via het account van haar ministerie weten dat haar ministerie de regenboogvlag had gehesen, niet in de laatste plaats omdat ze staat voor een ‘open en diverse Bundeswehr’.

Christopher Street Day is te vergelijken met Roze Zaterdag in Nederland. Er wordt stil gestaan bij de gebeurtenissen in New York in 1969. De politie bestormde 28 juni 1969 homobar Stonewall in Christopher Street in Greenwich Village. In de dagen erna waren er hevige botsingen tussen activisten en veiligheidstroepen. De rellen betekenden waren de start van de moderne homo-emancipatiebeweging.

(Bron: Die Zeit: foto’s: CSD Berlin, Facebook)

