Cuba krijgt referendum over invoering homohuwelijk

In Cuba wordt in september een referendum gehouden over de invoering van een nieuwe familiewet, die onder meer het burgerlijk huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht.

De Nationale Assemblee van Cuba heeft vrijdag een ingrijpende wijziging van de familiewet goedgekeurd. De nieuwe wet voorziet ook in meer vrouwenrechten en meer bescherming voor kinderen, ouderen en andere familieleden. De huidige wet is 47 jaar oud.

De nieuwe familiewet promoot ‘liefde, genegenheid, zorg, gevoeligheid, respect voor anderen en de harmonie van onze families’, zei minister van Justitie Oscar Manuel Silvera bij de presentatie van de wet in de Nationale Assemblee.

‘De uiteindelijke beslissing wordt overgelaten aan het volk, maar we zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van het Cubaanse volk uiteindelijk deze revolutionaire, inclusieve en democratische wet zal goedkeuren’, aldus de secretaris de nationale Assemblee.

Kerken

Veel kerken zijn tegen de wetswijziging .

‘Wat er is gebeurd, is treurig, want het zal confrontaties met zich meebrengen’, zei dominee Henry Nurse, ‘Het druist in tegen wat al generaties lang over de hele wereld wordt geleerd over het echte traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw.’

Adoptie

De nieuwe wet regelt ook de adoptie door paren van gelijk geslacht en staat draagmoederschap zonder winstoogmerk toe.

Achtste land

Het referendum wordt op zondag 25 september gehouden. Als de een meerdeheid van de kiezers voor stemt, wordt Cuba het achtste land dat het brurgerlijk huwelijk openstelt voor paren van gelijk geslacht na Costa Rica, Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Uruguay en recentelijk Chili.

(Bron: SaltWire, Le Monde, AD; Foto: Cubaanse vlag voor De Nationale Assemblee – Samuel Negredo)

