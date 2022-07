Roze Golf 24-07: Goede dementiezorg kan niet zonder muziek

on

Goede dementiezorg kan niet zonder muziek. Dat stelt Ignar Rip. Medicatiegebruik, onbegrepen gedrag en onvrijwillige zorg nemen af zodra je muziek integreert in de dagelijkse zorg.

Ignar geeft muziektrainingen aan zorgverleners en andere belangstellenden. Speciaal voor dementerende roze senioren is hij opzoek naar dj’s en anderen die hem kunnen vertellen welke muziek destijds te horen was in uitgaansgelegenheden voor homo’s en lesbiennes..

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 juli tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radio-uitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast .Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel