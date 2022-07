Vaccinatie tegen apenpokken gaat maandag van start

on

De GGD’s Amsterdam en Haaglanden beginnen maandag met het vaccineren tegen apenpokken. Het virus verspreidt zich in Nederland op dit moment vooral onder mannen die wisselende seksuele contacten hebben met mannen.

Omdat dit dezelfde doelgroep is als mensen die een grote kans op een hiv-besmetting lopen, gaat de uitnodiging eerst naar mannen die het hiv-PrEP-medicijn gebruiken. Dat is een middel dat een hiv-besmetting kan voorkomen.

In de komende maanden komen mensen uit hoog risicogroepen in ander GGD-regio’s aan de beurt. In totaal komen zo’n 32.000 mensen in aanmerking voor het vaccin.

In Nederland zijn sinds het virus in april opdook 712 gevallen bekend van mensen die apenpokken hebben of hebben gehad. Veruit de meeste besmette personen wonen in de regio Noord-Holland en Flevoland (429) en de regio West (102) waar ook Haaglanden onder valt.

Kind en vijf vrouwen besmet

Minister Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in Nederland geen enkel besmet persoon in het ziekenhuis is opgenomen. Elders in Europa zijn 200 gevallen in het ziekenhuis opgenomen, onder wie een persoon op de IC. Over het algemeen verloopt de ziekte niet ernstig, maar er kan wel sprake zijn van veel pijn en ongemak.

Het virus is in Nederland ook bij een kind in de basisschoolleeftijd vastgesteld. Onderzoekers van onder meer Amsterdam UMC hebben seksueel misbruik van dit kind uitgesloten. Hoe het kind dan de infectie heeft opgelopen, blijft onduidelijk. In Nederland raakten ook vijf vrouwen besmet. Wereldwijd zijn nu 15.000 gevallen van apenpokken bekend.

(Bron: NOS)

