Grindr-date in Zeewolde blijkt beroving: vier jaar gevangenisstraf

Een 27-jarige man uit Zeewolde heeft vier jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen voor het beroven van een plaatsgenoot.

Het slachtoffer had via de homodatingapp Grindr vorig jaar december een afspraak gemaakt. Hij wachtte zoals afgesproken op zijn date naakt onder de douche. De voordeur had hij op een kiertje gezet.

De dader liep naar binnen, bedreigde het slachtoffer met ene pistool en bond hem vast. Hij werd gedwongen zin pinpas en pincode af te geven. De dader ging er vervolgens vandoor en pinde in totaal €3.500.

‘Door het voorafgegane chatcontact wist verdachte dat hij het slachtoffer naakt onder de douche en daarmee kwetsbaar zou aantreffen’’, aldus het vonnis.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn nog altijd groot. Hij woont niet meer in zijn eigen woning en is niet in staat zijn werk weer volledig op te pakken.

Van de gevangenisstraf is een half jaar voorwaardelijk. Onderdeel van de voorwaardelijke straf is dat de dader zich onder behandeling laat stellen. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist.

(Bron: Omroep Flevoland; foto: Google Streetview)

