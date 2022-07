Zelensky moet reageren op petitie invoering homohuwelijk

on

President Volodymyr Zelensky heeft nog twee dagen om te reageren op de oproep om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht.

Een petitie met die oproep werd ruim 28.000 keer ondertekend en 12 juni ingediend. Volgens de Oekraïense wet moet hij binnen 10 dagen reageren op een petitie die door 25.000 of meer mensen is ondertekend.

Homoseksualiteit is niet illegaal in Oekraïne, maar homohuwelijken en geregistreerde partnerschappen worden niet erkend.

Dat geeft met name problemen voor LHBTI-Plussers die zich aanmeldden voor het leger na de invasie van Rusland. Als iemand in een relatie van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld overlijdt, kan volgens de Oekraïense wet zijn of haar partner het lichaam niet begraven.

Mortuarium

De online petitie zegt: ‘Op dit moment kan elke dag de laatste zijn. Laat mensen van hetzelfde geslacht de kans krijgen om een ​​gezin te stichten en een officieel document te hebben om dit te bewijzen. Ze hebben dezelfde rechten nodig als traditionele stellen.’

‘Het is belangrijk dat LHBTI-mensen het recht hebben om hun partner te zien en hun lichaam uit het mortuarium te halen, en zo nodig compensatie te vragen’, zei Oksana Solonska, mediacommunicatiemanager van de Kyiv Pride tegen de BBC.

‘Alle getrouwde stellen hebben deze rechten. We hopen echt dat het homohuwelijk wordt gelegaliseerd, zodat mensen voor elkaar kunnen zorgen.’

Alle petities met minstens 25.000 handtekeningen verzamelen, leiden tot een overweging van de president, maar dat garandeert nog geen wijzigingen van de huidige wet. Het is niet duidelijk of de president Zelensky zal overgaan tot legalisering van het homohuwelijk.

Pride

Hoewel homoseksualiteit in Oekraïne sinds 1991 legaal is en er een antidiscriminatiewet werd ingevoerd in 2015, hebben LHBTI-Plussers te maken met homofobie, intolerantie en geweld.

In 2013 werd de eerste officiële Pride in Kyiv gehouden, ondanks protesten.

Tijdens een bijeenkomst in Kyiv werden in 2018 transgenders aangevallen door extreemrechtse militanten. Vorig jaar deden zo’n 7.000 mensen mee aan de Pride.

Peiling

Volgens een peiling uitgevoerd door het Kyiv International Institute of Sociology in mei, is het aantal mensen met een ‘negatieve kijk’ op de LHBTI-Plus-gemeenschap de afgelopen zes jaar gedaald van 60,4% naar 38,2%.

Ongeveer 12% van de mensen heeft een positieve houding – een stijging van 3% en ongeveer 44% zei dat ze onverschillig waren.

(Bron: BBC; screenshot: France 24)

