Eerste dag Nijmeegse Vierdaagse is roze gekleurd

De eerste dag van de Vierdaagse in Nijmegen is gehuld in de kleuren van de regenboog: het is weer traditioneel Roze Woensdag.

Normaal gesproken is Roze Woensdag de tweede dag van de Vierdaagse, maar vanwege de hoge temperaturen is de Vierdaagse met een dag ingekort en gingen de eerste van de ruim 38.000 wandelaars woensdagochtend al vroeg van start.

De route van de 104de editie voerde woensdag naar Wijchen. Veel wandelaars zijn vanwege Roze Woensdag in het roze gehuld. Langs de route hangen her en der regenboogvlaggen.

In het centrum van Nijmegen was woensdagmiddag een Pride Walk. Op diverse plekken zijn optredens en andere (roze) bijeenkomsten en feesten.

De eerste officiële Roze Woensdag was in 2002; sinds eind jaren negentig wordt er al gesproken van Roze Woensdag, dan nog vaak ‘Pink Wednesday’ genoemd.

Daarvoor waren er al tijdens de Vierdaagse alternatieve zomerfeesten voor LHBTI’ers. Die werden sinds 1984 georganiseerd als reactie op ongeregeldheden het jaar daarvoor. Relschoppers probeerden toen homocafé het Bakkertje (nu de Regenboog) binnen te dringen en er meerdere gewonden vielen

Ook werd in 1984 Roze Zaterdag in Nijmegen gehouden.

