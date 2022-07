Amnesty: systematische intimidatie LHBTI-Plussers in Polen

on

Poolse autoriteiten onderwerpen LHBTI-Plussers aan langdurige pesterijen en lastercampagnes. De rechterlijke macht wordt gebruikt om de ruimte voor activisme voor de rechten van LHBTI-Plussers te beperken.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van Amnesty International Polen.



LHBTI-Plussers en hun sympathisanten die de straat op gaan om te protesteren tegen de aanval op hun rechten worden vaak niet beschermd tegen verbale en fysieke aanvallen door homofobe tegendemonstranten. Ook worden er hardhandig tegen ze opgetreden door politiemensen en worden ze strafrechtelijk vervolgd.

‘De autoriteiten in Polen zijn niet alleen verantwoordelijk voor aanhoudende haatdragende retoriek tegen LHBTI’ers, maar ook voor het falen om deze gemeenschappen te beschermen tegen de gewelddadige en discriminerende gevolgen van hun woorden en beleid’, zegt Anna Błaszczak-Banasiak, directeur van Amnesty International Polen.



Door onwettige beperkingen, eisen en harde sancties is de ruimte beperkt voor LHBTI-Plussers om vrijelijk hun rechten uit te oefenen, stelt Amnesty International . Ook wordt daarmee een sfeer van angst gecreëerd.

‘Degenen die moedig protesteren, worden het doelwit van de politie of worden niet beschermd tegen aanvallen van tegendemonstranten, in een land waar dergelijke aanvallen wettelijk niet eens als haatmisdrijven worden beschouwd.’



Het rapport laat zien dat de situatie voor LHBTI-Plussers na 2019 snel verslechterde met een sterke toename van vijandige en stigmatiserende retoriek tegen LHBTI-Plussers, onder meer door hoge functionarissen. Dat werd gecombineerd met de goedkeuring van homofobe resoluties van lokale overheden, de zogenoemde ‘LGBTI-vrije zones‘. Die zones waren schadelijk voor LHBTI-Plussers en wakkerden de sfeer van vijandigheid aan tegen LHBTI-Plussers.



Amnesty International stelt dat de situatie ‘bijzonder gevaarlijk’ is voor degenen die opkomen voor de rechten van LHBTI-Plussers en zich openlijk verzetten tegen homofobie, bifobie en transfobie in Polen. Ze worden geconfronteerd met represailles, waaronder strafrechtelijke vervolging.



‘De Poolse regering moet nu handelen om deze betreurenswaardige situatie te keren’, aldus Anna Błaszczak-Banasiak.



(Bron en foto: Amnesty International)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws