Voor- en tegenstanders gaan de straat op tijdens Seoul Pride

Duizenden voorstanders van LHBTI-Plus rechten hielden zaterdag onder zware politiebewaking in Seoul de eerste grote Pride-parade van de stad na twee jaar onderbreking vanwege de corona-pandemie.

Ze verzamelden op het door de politie gebarricadeerde Seoul City Hall Plaza, waar het Seoul Queer Culture Festival werd gehouden.

Buiten de barricades was een tegenprotest van eveneens duizenden conservatieve christelijke demonstranten. Ze hielden spandoeken omhoog en scandeerden leuzen tegen homoseksualiteit terwijl hun leider gebeden riep in een microfoon en smeekte dat God ‘de Republiek Korea zou redden van de antidiscriminatiewetgeving’.

Sommige demonstranten hekelden de conservatieve burgemeester van Seoel Oh Se-hoon vanwege de onwil van de stad om de ‘onfatsoenlijke’ Pride-parade te blokkeren.

Homorechtenactivisten zijn ook niet tevreden met Oh, die vorige week in een interview met een christelijke krant zei dat de stad het Pride-evenement vanaf volgend jaar kan verbieden op het stadhuisplein, als de deelnemers dit jaar zich ‘onfatsoenlijk’ gedragen.

Grote afwezigen

Zuid-Koreaanse politici waren de grote afwezigen bij de Pride-parade. Een aantal buitenlandse diplomaten was er wel, waaronder de nieuw benoemde Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea Philip Goldberg, wiens goedkeuring van homorechten de woede heeft gewekt van conservatieven en christelijke groeperingen.

Sommigen protesteerden de afgelopen weken voor de Amerikaanse ambassade en verwierpen de benoeming van Goldberg als onderdeel van het ‘homoseksuele culturele imperialisme’ van de regering-Biden.

Applaus

De Britse ambassadeur Colin Crooks (foto onder) kreeg applaus voor zijn toespraak in het Koreaans, waarin hij zei dat ‘discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit geen plaats heeft in de 21e eeuw.’

Christelijke lobby

Een krachtige christelijke lobby weet politici ervan te weerhouden om wetten aan te nemen die discriminatie verbieden.

Seksuele minderheden worden in Zuid-Korea nog steeds gestigmatiseerd en worden vaak blootgesteld aan haatzaaiende uitlatingen en misdaden.

(Bron: NOS, Bloomberg; foto’s: screenshots MNBtv, Twitter)

