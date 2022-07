Russische toptennisster Darja Kasatkina uit de kast

on

De beste Russische tennisster van het moment, Darja Kasatkina, is uit de kast: ze is lesbisch. Ze is de eerste Russische toptennisster de open is over haar geaardheid.

In een gesprek met de Russische blogger Vitja Kravtsjenko vertelt ze dat ze een vriendin heeft.

Kasatkina staat twaalfde op de wereldranglijst. In juni haalde ze de halve finale van Roland Garros, haar beste prestatie ooit op een grandslam. Aan Wimbledon mocht ze vanwege haar Russische nationaliteit niet deelnemen.

In het interview zegt Kasatkina dat ‘in de kast leven onmogelijk is’. Volgens haar is ‘in vrede leven met jezelf’ het enige dat belangrijk is: ‘Alle anderen kunnen de klere krijgen’.

Respect

Ze zegt dat ze geïnspireerd is door voetbalster Nadja Karpova, die in juni uit de kast kwam. Ze was daarmee de eerste teamsporter die een nationale ploeg van Rusland vertegenwoordigd heeft, die verklaarde homoseksueel te zijn. Karpova speelt tegenwoordig in Spanje.

‘Veel respect voor Nadja Karpova’, zegt Kasatkina. ‘Niet alleen heeft Nadja zichzelf geholpen door deze last van haar schouders te halen, ze heeft ook anderen geholpen.’

‘Nooit geaccepteerd’

‘Er zijn zoveel onderwerpen taboe in Rusland. Het hele idee dat iemand er zelf voor zou kiezen om homoseksueel te zijn, is onzin. Niets is makkelijker dan heteroseksueel zijn in deze wereld.’

Kasatkina ziet de situatie voor LHBTI-Plussers in Rusland er voorlopig niet op vooruitgaan. Op de vraag of mensen van hetzelfde geslacht ooit hand in hand over straat kunnen, zegt ze: ‘Nooit. Zoals het er nu voorstaat, zal het nooit geaccepteerd worden.’

Huilen

Kasatkina woont op dit moment in Spanje. Daar is het gesprek ook opgenomen. Als Kravtsjenko haar vraagt of ze door haar ontboezeming vreest niet meer terug te kunnen keren naar Rusland, moet Kasatkina huilen.

Ze spreekt zich ook uit tegen de oorlog in Oekraïne. Ze noemt het ‘een totale nachtmerrie’.



NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou:

‘Het is vrij bijzonder dat Kasatkina zich publiekelijk uitspreekt. Topsporters zijn de nationale trots van de Russische overheid. Maar als je uit de kast komt, verdwijnt die trots als sneeuw voor de zon. Je kunt uit je team worden gezet, een boete krijgen, of zelfs worden vastgezet. Als je een bekend persoon bent en je zo publiekelijk uitspreekt, zul je niet meer met open armen in Rusland worden ontvangen. Maar ik denk ook niet dat Kasatkina van plan is om snel naar Rusland terug te gaan.’

(Bron: NOS; foto: screenshot Youtube)

