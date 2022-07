Straf voor man uit Alphen aan den Rijn voor schelden met ‘homo’

on

Een 42-jarigeman uit Alphen aan den Rijn is vrijdag veroordeeld voor belediging enheeft ee voorwaardelijke boete van € 150. Hij schold vorig jaar een hulpverlener uit voor ‘vuile homo’.

De man ontkende maar een collega van het slachtoffer was getuige van het schelden en dat was voor rechter voldoende bewijs voor een veroordeling.

Het schelden gebeurde een emotioneel moment in een moeilijk gesprek. Hij krijgt wel een aantekening op zijn strafblad.

Rond de zeven op de tien LHBTI-Plus-personen in Nederland krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Zo’n 2.500 mensen doen aangifte of maken melding, maar het komt maar zelden tot een veroordeling, zegt het COC.

Voor politie, justitie en rechters zijn scheldpartijen ‘een worsteling’, zegt advocaat Sidney Smeets. ‘Dit soort zaken heeft nog steeds weinig prioriteit”, zegt hij. ‘Het probleem zit hem onder andere in het feit dat er onvoldoende kennis en kunde bij de politie zit om te begrijpen wanneer het om discriminatie vanwege geaardheid of genderidentiteit gaat’, zegt Smeets. Hij vindt dat ‘aantoonbaar volstrekt benedenmaats’.

‘Gevolg is dat zaken niet tot een vervolging komen of, als dat al gebeurt, niet als discriminatoir herkend worden. Dan wordt er dus ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de discriminatie, of leidt die discriminatie niet tot een hogere straf.’

(Bron: AD)

