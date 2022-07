‘Afwijzen van homoseksualiteit hoort niet in schoolgidsen’

on

Reformatorische scholen in Barneveld mogen geen criteria over seksuele voorkeuren opnemen in hun schoolgidsen. Dat antwoordt het College van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen die Pro’98 vorige maand stelde.

Raadslid De Man van Pro’98 stelde haar vragen na het zien van het tv-programma Pointer dat onderzoek deed naar schoolgidsen van reformatorische scholen in Nederland. Daaruit bleek dat in de meest recente online schoolgidsen en identiteitsprofielen 36 van de 161 scholen seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht afkeuren.

De gemeente Barneveld telt in totaal zes reformatorische scholen. Vier basisscholen, een school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs en een middelbare school. Volgens De Man komt de veiligheid van leerlingen in het geding komen wanneer blijkt dat homoseksualiteit op deze scholen afgewezen wordt.

Geen criteria

De gemeente stelt in antwoord op de vragen van het raadslid dat stelt dat er op geen enkele manier criteria aan seksuele voorkeur gesteld mogen worden door scholen en volgt daarmee de lijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie nam zich onlangs voor om op reformatorische scholen strenger te gaan controleren. ‘We zien de uitwerking van dat plan tegemoet’, aldus het college.

Niet één doelgroep

Het college schrijft dat schoolmaatschappelijk werkers zich in Barneveld namens de gemeente inzetten voor een veilige omgeving voor alle jongeren. ‘Wij richten ons hierbij in het beleid niet op één bepaalde doelgroep. Als onderdeel hiervan worden ook LHBTI-jongeren geholpen bij specifieke vragen of problemen. Maatschappelijk werkers zijn er ook voor vragen over genderidentiteit.’

(Bron: AD, Gemeente Barneveld; foto: Gemeente Barneveld)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws