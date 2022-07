Kimberley zet met 3FM Pride Nijverdal op z’n kop

on

Kimberley heeft met haar 3FM Pride haar woonplaats Nijverdal woensdagavond op z’n kop gezet. Een bonte stoet trok van het Natuurcentrum Sallandse Heuvelrug naar het dorp.

Kimberley en Timur

Als verrassing kwam de moeder van Kimberley aan het begin van de Pride als dragqueen uit een auto stappen om mee te lopen in de stoet.

Halverwege de Grotestraat draaide stoet om, om te eindigen op de parkeerplaats van Café Restaurant De Budde. In de stoet liepen zo’n honderd mensen mee, niet alleen uit Nijverdal maar ook uit Deventer, Broekland en Venlo. Ook een aantal raadsleden en de wethouder Peter Lage Venterink met inclusiviteit in zijn portefeuille liepen mee.

De percussiegroep van de Nijverdalse muziekvereniging Advendo zorgde voor ritmische ondersteuning. De Pride werd gadegeslagen door vele voorbijgangers en inwoners van Nijverdal vanachter de ramen, op de stoep en vanaf hun balkon. Het verkeer in het nieuwe gedeelte van de Grotestraat kwam vast te staan.

Het initiatief voor de Pride kwam van 3FM-DJ Timur. Hij vroeg in zijn radioprogramma waar het radiostation een Pride zou moeten organiseren. Kimberley (20) reageerde en zo kwam de Pride in haar woonplaats terecht. Als het aan haar ligt, komt er volgdend jaar weer een Pride in Nijverdal.

Zondagavond in de radio-uitzending en de podcast van de Roze Golf een uitgebreid verslag van de Pride in Nijverdal.

(Bron en foto’s Roze Golf)

