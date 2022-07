Night of Pride opent muzikale zomeravonden in Enschede

on

Donderdag starten de muzikale zomeravonden, de Grolsch Summer Sounds, op de Oude Markt in Enschede. De reeks begint met de Night of Pride met diverse live artiesten, DJ’s, dansacts en drag queens.

De Night of The Pride is de opvolger van Bölke Open Air.

Vanaf 19:00 uur wordt de muziek verzorgd door DJRobin Elyza, MC Divine en ras-entertainer MC Miss Bunty.

MC Miss Bunty wordt vaak vergeleken met Shirley Bassey on Acid en weet ieder feest op te fleuren.

Ook Diva Mayday trakteert het publiek op bekende hits. Het geheel wordt ingekleurd door diverse drag queens en (vogue)dansers.

Ook is er een optreden van 2 Brothers on the 4th Floor.

Het complete programma van de Grolsch Summer Sounds is hier te vinden.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda