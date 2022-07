‘Huidige Russische anti-homowet moet uitgebreid worden’

on

De Russische anti-homowet uit 2013 die ‘homopropaganda’ onder minderjarigen verbiedt, wordt mogelijk verruimd.

Doema-commissievoorzitter Aleksandr Khinshtein (foto) schreef op Telegram dat de wet niet voldoet.

‘We stellen voor om het verbod op dat soort propaganda onder publiek van alle leeftijden (offline, media, internet, sociale media en in bioscopen) volledig uit te breiden.’

Khinshtein voegde eraan toe dat de amendementen ook een strengere straf zouden invoeren voor ‘propaganda’ van pedofilie en de verspreiding van informatie van ‘niet-traditionele seksuele relaties’.

Hij zei dat wetgevers mogelijke wijzigingen in de herfst zullen bespreken, wanneer de Doema weer in zitting is.



De huidige wet voorziet in boetes tot 1 miljoen roebel (€ 15.500) of tot 15 dagen gevangenisstraf voor het propageren van ‘niet-traditionele seksuele relaties tussen minderjarigen’.



De anti-homowet, ondertekend door president Vladimir Poetin in 2013, is alom bekritiseerd door mensenrechtengroeperingen en voorvechters van LHBTI-Plus-rechten.

(Bron: Radio Free Europe; foto: Telegram)

