Regenboogzebrapad in Leoben (Oostenrijk) na vijf dagen beklad

Het regenboogzebrapad in de universiteitsstad Leoben in Oostenrijk is besmeurd met zwarte verf. Het pad was er maandag 4 juli bij het station geschilderd tijdens het ochtendprogramma van Hitradio Ö3, als onderdeel van ‘Der Ö3-Wecker macht’s bunt’.

Met een spuitbus is het pad bewerkt en midden op de zebra waren de letters ‘LGBT’ gespoten en weer doorgestreept.

‘Dat moest in Leoben gebeuren. Ik ben eigenlijk gewoon verbaasd dat dit niet veel eerder is gebeurd’, vertelde een inwoner van de stad aan de Kleine Zeitung. ‘Ik weet niet wat in dit geval erger is – een daad van pure vernietiging door vandalen of vernietiging als een boodschap van intolerantie.’

In mei dit jaar werd de regenboogvlag vernield, die de Montanuniversität als teken van tolerantie had gehesen.

Naar aanleiding van het vernielen van de vlag drongen studentenverenigingen aan op een blijvend teken voor de LHBTI-Plus-gemeenschap. De aanvraag ui tLeoben kreeg de meeste stemmen van de luisteraars van Hitradio Ö3.

De politie is opzoek naar de dader(s).

(Bron: Kleine Zeiting, MeinBezirk; foto: aanleg van het pad, Hitradio Ö3)

