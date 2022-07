3FM organiseert Pride in Nijverdal op verzoek van Kimberley

on

Radiostation 3FM organiseert woensdagavond een Pride in Nijverdal. 3FM-DJ Timur vroeg in zijn programma en op socials: waar moet 3FM een Pride organiseren? Welke plek heeft een Pride nodig?

Kimberley uit Nijverdal reageerde met als gevolg dat er woensdagavond een Pride is: een feestelijke optocht met drag, muziek ’en meer’.

Timur woont zelf in een klein dorp en weet dat veel jonge mensen pas op latere leeftijd uit de kast komen omdat er een gebrek is aan diversiteit en rolmodellen en zich ook niet herkennen in het beeld dat de canal pride in de grote steden schetst.

De Pride begint woensdag om 19:00 uur bij het Natuurcentrum Sallandseheuvelrug en de tocht loopt via de Grotestraat tot aan de kruising met de Constantijnstraat/G. van der Meulenweg. Iedereen is welkom om mee te lopen.

(Bron en foto: 3FM)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Nieuws, Overijssel