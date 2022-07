Pride Anthem 2022 ‘Hide My Love’ is ode aan liefde voor jezelf

on

Paul Morris is een van de ambassadeurs dit jaar van Pride Amsterdam. Paul is ook zanger en hij heeft speciaal voor de Pride, passend bij het thema ‘My Gender, My Pride’ het nummer ‘Hide my Live’ gemaakt.

In ‘Hide My Love’ verzet hij zich tegen de censuur op affectie; het lied is een viering van de liefde en trots zijn op jezelf.

‘Ik wil als geboren Venezolaan een goed boegbeeld voor de latino gemeenschap zijn. Middels mijn muziek wil ik harten verwarmen, mensen laten dansen en laten genieten van het leven’, aldus Paul. ‘Ik vind het belangrijk het gesprek over seksualiteit en vrijheid van jezelf zijn gaande te houden. Dit doe ik en zal ik blijven doen. Daarbij wil ik mijn mede-Latino’s inspireren om zonder schaamte los te komen van de heersende machocultuur.’

Tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot 7 augustus zal Paul Morris het nummer geregeld bij verschillende optredens ten gehore gaan brengen.

(Bron: Pride Amsterdam; foto: Paul Morris)

