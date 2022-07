Hoogste rechter Slovenië maakt homohuwelijk mogelijk

on

Het onderscheid tussen hetero- en homostellen als het gaat om het huwelijk en adoptie heeft geleid tot discriminatie en dat is onverenigbaar met de grondwet. Dat heeft het Constitutioneel Hof vrijdag geoordeeld.

De rechtbank heeft het Sloveense parlement zes maanden de tijd gegeven om de wetten aan te passen.

De Sloveense minister van Arbeid, Gezin, Sociale Zaken en Gelijke Kansen, Luka Mesec (foto), zegt in een reactie het oordeel van het Hof te ‘verwelkomen’ en zegt dat de wet die een einde moet maken aan deze ongrondwettelijkheid al in de maak is.

Paren van gelijk geslacht hoeven niet op die nieuwe wetgeving te wachten. Ze kunnen al per direct trouwen. Ook kunnen ze onder dezelfde voorwaarden als heterostellen een kind adopteren.

In een persbericht verklaarde het Hof dat ‘het geen recht op adoptie invoert’. Het Hof heeft slechts een verordening vernietigd die verhinderde dat paren van gelijk geslacht adoptie aanvragen. Het belang van het kind zal altijd vooropstaan aldus de verklaring.

(Bron: RTSLO; foto: Vlada Republike Slovenije)

