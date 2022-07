‘COC zou meer moeten doen voor opvang van vluchtelingen’

on

De COC-verenigingen zouden meer moeten en kunnen doen voor de opvang van LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zegt homo-activist Hans Verhoeven die sinds april een hotel runt in Amsterdam, waar veertig LHBTI-Plus-vluchtelingen zijn ondergebracht.

‘Ik hoop van harte dat organisaties als het COC lessen trekken van wat we hier in Amsterdam bereikt hebben en dat lokale COC-verengingen ook eens aan de slag gaan’, zegt Hans Verhoeven in de Roze Golf van 10 juli.

‘Ze zouden bij hun gemeenten kunnen vragen of er ook zoiets gedaan kan worden voor LHBTI-Plussers uit Oekraïne. Eerlijk gezegd is het op dat front heel erg stil.’

Het hotel voor LHBTI-Plus vluchtelingen uit Oekraïne in Amsterdam is inmiddels vol. In het hotel verblijven veertig personen.

De aparte opvang van LHBTI-vluchtelingen is een initiatief van homo-activist Hans Verhoeven. Hij realiseerde de opvang met steun van het Leger des Heils en de gemeente Amsterdam.

Wachtlijst

Hans Verhoeven is gevraagd een tweede hotel op te zetten in Amsterdam. Dat hotel wordt niet specifiek voor LHBTI-Plus vluchtelingen, maar hij probeert om in dat hotel ook een aantal LHBT-Plussers onder te brengen, die minder kwetsbaar zijn. Op de wachtlijst voor het LHBTI-hotel staan twaalf mensen, die nu nog opgevangen worden in onder meer Roemenië en Moldavië. Onder hen is een aantal transgender personen, waarvoor in Nederland geen plaats is.

