Geld in België voor projecten tegen LHBTI-Plus-discriminatie

on

De Belgische overheid trekt 450.000 euro uit om projecten te ondersteunen die discriminatie van LHBTI-Plus-personen tegengaan.

Dat heeft staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) woensdag bekend gemaakt.

‘Het LGBTQIA+-publiek wordt nog steeds geconfronteerd met veel specifieke discriminaties en moeilijkheden’, zegt Schlitz. Ze benadrukt dat de 450.000 euro waarvan nu sprake is het hoogste bedrag ooit is dat de regering investeerde in de ondersteuning van LHBTI-Plussers.

Iedereen kan aanvragen indienen voor projecten.

Drie thema’s krijgen prioriteit bij de toewijzing van projectfinanciering: een inclusieve en niet-discriminerende arbeidswereld, inclusieve en gespecialiseerde gezondheidszorg en een veilige omgeving in de privésfeer en in de openbare ruimte, ook online.

Projecten kunnen betrekking hebben op een of meer letters van de regenbooggemeenschap.

Voor elk project dat in aanmerking komt voor steun van de overheid is een bedrag van tussen de 15.000 en 75.000 euro beschikbaar. De looptijd van de projecten kan maximaal 12 maanden bedragen, te starten op 1 januari 2023.

‘Sinds het begin van mijn mandaat heb ik het uitzonderlijke werk gesteund van verenigingen die strijden voor LGBTQIA+-rechten’, zegt Schlitz. ‘Met deze oproep tot het indienen van projecten wil ik de organisaties versterken van de belangrijkste betrokkenen die zich elke dag inzetten voor meer gelijkheid en inclusiviteit. Voor een gezonde gendergelijke democratie, hebben wij zowel een proactief beleid als een gesteund en onafhankelijk maatschappelijk middenveld nodig.’

(Bron: Gazet van Antwerpen, equeal.be; afbeelding: sarahschlitz.be)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws