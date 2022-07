Amerikanen kunnen vanaf 2024 genderneutraal vliegen

on

Vanaf eind 2024 kunnen passagiers bij Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen genderneutrale vliegtickets kopen. De maatschappijen passen daarvoor hun computersystemen aan.

Op de genderneutrale tickets staat bij geslacht een X.

De luchtvaartgroep Airlines for America, met daarin onder andere American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines en Southwest Airlines, hebben de stap aangekondigd in een brief aan de Democratische senator Ron Wyden uit Oregon. Hij zet die zich al langer in voor de rechten van transgender en non-binaire personen. Wyden bedankt in een brief de luchtvaartmaatschappijen voor hun ‘betekenisvolle stap’.

Twee maatschappijen, United en American Airlines, bieden op binnenlandse vluchten al genderneutrale tickets aan, maar andere luchtvaartmaatschappijen hadden hun boekingssystemen nog niet aangepast.

Oregon was in 2017 de eerste staat waar automobilisten een genderneutraal rijbewijs konden krijgen. Inmiddels bieden 21 staten een genderneutrale identiteitskaart aan. Sinds 11 maart kunnen Amerikanen ook een genderneutraal paspoort krijgen. Het paspoort wordt uitgegeven door de federale overheid.

In Nederland hebben enkele mensen na tussenkomst van de rechter een X in hun paspoort gekregen; wettelijk is er niets geregeld.

(Bron: NOS)

