Eerste homostellen getrouwd in Zwitserland

In de grote steden in Zwitserland is het druk: met ingang van 1 juli is het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht.

Alleen al in Zürich hebben 250 stellen zich gemeld om te trouwen of hun geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk.

Ook in Basel, Bern en Winterthur is het druk; in kleinere gemeenten in Zwitserland is het rustig. in het kanton Appenzell Innerrhoden heeft tot nu toe geen enkel koppel van gelijk geslacht aangegeven te willen trouwen. In het kanton Nidwalden zijn deze maand zes stellen die willen trouwen.

Volgens de cijfers gaat de meeste belangstelling uit naar paren die hun geregistreerd partnerschap willen omzetten in een echt huwelijk – want dat brengt ook juridische voordelen met zich mee: door naar de burgerlijke stand te gaan, krijgen homoparen het recht om samen kinderen te adopteren. Het huwelijk geeft hen ook toegang tot gefaciliteerde naturalisatie. Spermadonatie is ook mogelijk voor lesbische stellen.

In Zürich trouwden op de eerste dag van de openstelling twee paren van gelijk geslacht; 24 partnerschappen werden omgezet in huwelijken.

Luca Morreale(links op de foto) en Stefano Perfetti gaven elkaar het ja-woord in Zürich.

‘Juridische dubbelzinnigheden’

Het aangaan van een burgerlijk huwelijk is niet zonder risico. De autoriteiten van Zürich hebben gewaarschuwd voor ‘juridische dubbelzinnigheden’ in de regelgeving met betrekking tot versneld burgerschap door het huwelijk.

Wanneer paren hun bestaande geregistreerde partnerschappen omzetten in een huwelijk, worden de jaren die zij samen als geregistreerd paar hebben doorgebracht, als gehuwd geteld. Maar kiezen voor een ‘nieuw huwelijk’ zou kunnen betekenen dat het paar bij nul begint.

Naturalisatie

Dat is van belang voor mensen die de tijd die nodig is om via hun echtgenoot het Zwitserse staatsburgerschap te verkrijgen, willen halveren. Naturalisatie vereist meestal dat een persoon 10 jaar in Zwitserland woont, maar slechts vijf jaar verblijf in het land als ze getrouwd zijn met een Zwitsers staatsburger.

Het Zwitserse federale bureau voor de burgerlijke staat beveelt paren aan die een versnelde naturalisatie proberen te verkrijgen hun burgerlijke partnerschapsstatus om te zetten in plaats van te trouwen.

Een van de laatste landen

Zwitserland besloot negen maanden geleden in een referendum het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht. Daarmee was Zwitserland het dertigste land -en een van de laatste landen in Europa- waar het burgerlijk huwelijk werd aangepast.

(Bron: SRF, SwissInfo)

