Regenboogvlag gestolen bij partijkantoor SPÖ in Salzburg

on

In Salzburg hebben onbekenden zaterdag de regenboogvlag gestolen bij het partijkantoor van de SPÖ. De vlag hing er vanwege de pride-maand.

De daders hebben de vlaggenmast doorgezaagd en de vlag meegenomen.

De partij spreekt van ‘homofoob vandalisme dat slechts een stille schreeuw om liefde is.’ Gemeenteraadslid Anja Hagenauer kondigde op Facebook aan er twee nieuwe regenboogvlaggen bij het kantoor worden opgehangen.

Het omzagen van de mast en het verwijderen van de vlag was de tweede homofobe daad in de stad binnen 24 uur.

Vrijdag werden twee regenboogzebrapaden in de wijk Liefering met zwarte verf bewerkt.

Wethouder Martina Berthold zei in een reactie dat de stad dat niet pikt: ‘Deze nachtelijke lastercampagne laat zien dat er nog steeds mensen zijn die niet tegen diversiteit kunnen. Blijkbaar willen ze in een eentonige wereld leven, maar als mensenrechtenstad Salzburg worden we nooit moe van het voeren van campagnes voor niet-discriminerend samenleven in onze stad.’

De regenboogpaden op de kruising Laufenstraße – Wagingerstraße waren de dag voor de vernieling door leerlingen van een school aangebracht. De gemeente Salzburg heeft de paden weer overgeschilderd. De politie onderzoekt de vernieling.

(Bron: ORF, foto’s: Facebook)

.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws