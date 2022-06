on

Non-binaire en transvoetballers mogen in Duitsland zelf kiezen of ze in de mannen- of vrouwenploeg spelen. Dat heeft de Duitse voetbalbond bekend gemaakt.

‘Voetbal staat voor diversiteit en de voetbalbond zet zich daarvoor in’, stelt diversiteitsambassadeur Thomas Hitzlsperger.

Duitsland erkent sinds 2018 een derde geslacht in het personenregister: ‘divers’. Het aantal personen met dat geslacht op hun identiteitskaart neemt sindsdien toe.

De Duitse voetbalbond (Deutscher Fußball-Bund, DFB) heeft de bond besloten dat personen met een non-binaire of transgenderidentiteit in het amateur-, jeugd- en zaalvoetbal zelf mogen kiezen of ze in een vrouwen-, mannen-, of gemengde ploeg spelen. De regels gelden niet voor het professionele voetbal.

De nieuwe regels moeten duidelijkheid scheppen. ‘Het stelt spelers met de meest uiteenlopende genderidentiteiten in staat om mee te spelen’, zegt Hitzlsperger, die na een profcarrière uit de kast kwam als homoseksueel. Sindsdien zet hij zich in voor diversiteit in de sport.

De nieuwe regels van de Duitse voetbalbond wijken af van de internationale rugbybond IRL en de zwembond Fina. Deze bonden besloten deze week dat transpersonen niet meer mogen meedoen met internationale wedstrijden. Alleen wie vanaf het begin van de puberteit of voor het twaalfde levensjaar de transitie naar vrouw maakte, is nog welkom in de vrouwencompetitie, stelt de internationale zwembond. Er wordt nog nagedacht over aparte categorie voor transzwemmers.

(Bron: De Standaard, DFB)

