Rechtbank Japan: verbod op homohuwelijk toegestaan

Het verbod op het homolijk niet in strijd is met de grondwet. Dat oordeelde de rechtbank in Osaka maandag in een zaak die was aangespannen door drie homostellen.

Zij stapten naar de rechter en eisten een schadevergoeding van 1 miljoen yen (€ 7.000) per persoon, met het argument dat het huidige systeem dat hen verhindert te trouwen ‘onrechtvaardige discriminatie’ is. Ze beriepen zich op artikel 14 van de Japanse grondwet, dat stelt dat alle burgers gelijk zijn voor de wet.

De rechtbank ging daar niet in mee en verwees naar artikel 24 van de grondwet: ‘Het huwelijk is alleen gebaseerd op de wederzijdse instemming van beide geslachten en het zal worden gehandhaafd door wederzijdse samenwerking met de gelijke rechten van man en vrouw als basis.’

Nieuw systeem

De rechtbank sluit in het vonnis niet uit dat het huidige systeem in de toekomst als ongrondwettelijk kan worden beschouwd. Dat is afhankelijk van de sociale omstandigheden. ‘Het misschien mogelijk is om een ​​nieuw systeem te creëren dat de belangen van paren van hetzelfde geslacht waarborgt en vergelijkbaar is met het huwelijk’, aldus het vonnis.

Wel strijdig

De rechtbank van Sapporo oordeelde in vorig jaar dat het burgerlijk recht en de familieregistratiewet, die het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht niet erkennen, in strijd zijn met de grondwettelijke garantie van gelijkheid voor de wet.

De eisers hebben aangekondigd beroep te zullen aantekenen tegen de uitspraak.

(Bron: VRT, Kyodo News; screenshot France 24)

