Geld gezocht voor de realisatie van de Enschede Eclips

Voor de realisatie van de Enschede Eclips is nog € 250.000 nodig. Dat zegt penningmeester Nick Thies van de Stichting Het Verschil Maakt De Stad, de stichting die het pride-monument wil laten plaatsen in de binnenstad van Enschede.

De stichting is zondag gestart met een crowdfundingactie en stond met een stand op de manifestatie ‘Kunst in het Volkspark.

De Enschede Eclips moet komen te staan op het grasveldje op de hoek van de De Ruyterlaan en het Ariënsplein; de vergunningsaanvraag loopt nog.

De Enschede Eclips is bedoeld om bij ‘te kunnen zitten, te kunnen praten en de Pride-community een soort thuishaven te geven’, aldus Nick Thies in de Roze Golf van zondag 12 juni. ‘De Eclips moet mensen met elkaar gaan verbinden.’

De plannen voor het monument zijn er al jaren en ook het ontwerp van de in Enschede geboren kunstenaar Edward Janssen is klaar. Thies is er van overtuigd dat het benodigde geld bij elkaar komt en dat het monument op volgend jaar coming out-dag, 11 oktober, wordt onthuld.

(Bron: Roze Golf; foto: Het Verschil Sterkt De Stad)

