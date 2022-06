De radioversie van de Roze Golf duurt zondag weer een uur

on

De radio-uitzending van de Roze Golf duurt zondag 12 juni weer een uur; het programma ‘Ongelofelijk’ komt wederom te vervallen.

Naast de aangekondigde onderwerpen is er in de Roze Golf meer te horen over de Enschede Eclips, het homomonument dat midden in de stad moet komen te staan.

Verder aandacht voor de derde week van de Achterhoek Pride.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 12 juni tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De gesprekken uit de radiouitzending van de Roze Golf zijn ook beschikbaar als podcast.Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel