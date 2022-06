Ruimte gezocht voor twee moeders met kinderen uit Tsjetsjenië

on

LGBT Asylum Support is dringend op zoek naar een onderkomen voor twee moeders met drie kleine kinderen uit Tsjetsjenië. Het gezin zit nu in een noodopvang, waar ze geen leven hebben.

‘Het zou mooi zijn als ze iets kunnen vinden in de buurt van Enschede, waar andere gevluchte landgenoten wonen die ze kennen,zodat ze steun hebben aan elkaar’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Het gezin zat drie maanden in de opvang in Ter Apel, waar ze weden gediscrimineerd en mishandeld door andere asielzoekers vanwege hun geaardheid. ‘Veel LHBTI-asielzoekers gaan weer in de kast in een asielzoekerscentrum, maar dat is voor twee moeders met drie kinderen niet te doen.’

Uiteindelijk is het gezin door het COA overgeplaatst naar een noodopvanglocatie waar niet genoeg plek was voor het gezin. Ze kregen het advies om uit elkaar te gaan.

‘Dat hebben ze geweigerd. Noodgedwongen delen ze nu met zijn vijven twee stapelbedden. Ze doen geen oog dicht en ze hebben totaal geen privacy. Dat is niet vol te houden. Daarom hopen we zo snel mogelijk een opvangplek voor ze te vinden buiten het officiële circuit, het liefst in Enschede of in de buurt van Enschede.’

Een gesprek met Sandro Kortekaas is te horen in de Roze Golf van zondag 12 juni.

(Bron: Roze Golf; foto: gemeentehuis Enschede – archief)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel