Asielzoekersgezin krijgt van COA advies zich op te splitsen

Een lesbisch koppel dat met drie kinderen uit Tsjetsjenië naar Nederland vluchtte, heeft van het COA vanwege capaciteitsproblemen het advies gekregen om gescheiden van elkaar te gaan wonen.

Dat meldt LGBT Asylum Support, een stichting die LHBTI-Plus asielzoekers bijstaat.

Volgens LGBT Asylum Support kreeg een van de twee moeders het aanbod om naar een gemengde opvang met mannen te gaan.

Het gezin werd in eerste instantie opgevangen in Ter Apel in de Centrale Opvang Locatie die bedoeld is voor maximaal tien dagen,. Het gezin zat er ruim drie maanden, waarbij ze werden omringd door homofobe mannen die hun discrimineerden, betasten en vernederden en zelfs één van hen mishandelde.

Ondanks vele verzoeken door LGBT Asylum Support werd er geen aangifte gedaan en verbeterde hun situatie nauwelijks. Er volgde een transfer voor het gezin naar een noodopvanglocatie. Daar aangekomen was er geen plek voor het hele gezin en werd één van de moeders opvang op een andere plek aangeboden.

Ingrijpen

Voor LGBT Asylum Support is de maat vol. ‘We wijzen de staatssecretaris op zijn verantwoordelijkheid’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas.’ LHBTI-asielzoekers vragen om internationale bescherming in Nederland maar krijgen die veiligheid door deze capaciteitsproblemen in opvanglocaties niet. Dan moet de staatssecretaris ingrijpen.’

‘We eisen daarom een noodopvang waar LHBTI-asielzoekers hun veiligheid en rechten gegarandeerd krijgen en niet zoals nu zelfs gevraagd wordt dat een LHBTI-koppel met kinderen gesplitst wordt. Dat is een regelrechte schending van hun rechten als gezin en daarmee onacceptabel.’

Homofobe omstandigheden

De stichting wil dat de staatssecretaris noodopvang voor aparte opvang voor LHBTI-asielzoekers in alle opvanglocaties realiseert.

‘We vragen ons af waarom de staatssecretaris wel voorstander is van aparte opvang van LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne maar geen beleid durft te maken in de opvang voor LHBTI-asielzoekers in het algemeen.’, zegt Kortekaas.

‘Terwijl zij in Nederland zichzelf zouden moeten kunnen zijn, beschermd willen worden door de grondwet, gaat het ook om het erkennen van de vaak homofobe omstandigheden in opvanglocaties en het daar naar handelen. Het lijkt erop dat sinds 2016 nog geen enkele staatssecretaris, ondanks verschillende onderzoeken en zeer veel incidenten, dit wil begrijpen en daar naar handelt.’

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: Roze Golf)

