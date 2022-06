Tot 16,5 jaar cel voor beramen aanslag op LHBTI-evenement

on

Drie terreurverdachten zijn dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 16,5 jaar. De verdachten beraamden met nog drie anderen een aanslag op een willekeurig festival of LHBTI-evenement in Nederland.

De terreurcel uit Arnhem werd in 2018 opgerold met behulp van politie-infiltranten. Die hadden zich voorgedaan als wapenleveranciers. De zes verdachten oefenden in september van dat jaar op een vakantiepark in Weert met kalasjnikovs en pistolen, die door de politie onklaar waren gemaakt. Bij vertrek van het vakantiepark werden zij gearresteerd.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde de zes verdachten in 2020 tot celstraffen van tien tot zeventien jaar. Drie mannen, onder wie hoofdverdachte Hardi N., legden zich neer bij hun straf. De drie anderen gingen in hoger beroep maar werden dinsdag opnieuw veroordeeld.

Schieten op agenten

De hoogste straf werd door het gerechtshof in Den Haag opgelegd aan de 24-jarige Wail el A. uit Rotterdam. Hij kreeg 16,5 jaar gevangenisstraf. El A. is schuldig bevonden aan het plannen van een aanslag, lidmaatschap van een terroristische organisatie en het schieten op agenten bij zijn arrestatie, ook al was dat met een onklaar gemaakt wapen. Het OM had twintig jaar celstraf geëist.

De 23-jarige medeverdachte Shevan A. uit Arnhem kreeg van het gerechtshof vijf jaar en tien maanden gevangenisstraf. Het OM had om acht jaar cel gevraagd. De 25-jarige Morat M. uit Vlaardingen werd veroordeeld tot 12,5 jaar cel in plaats van de geëiste dertien jaar.

‘Als de aanslag was gelukt dan zouden de daders veel slachtoffers hebben gemaakt. Het is alleen aan het optreden van politie en justitie te danken dat dit is voorkomen’, stelt het Haagse gerechtshof. Volgens de raadsheren moet het misdadige handelen van de daders ‘op krachtige wijze worden bestreden’.

