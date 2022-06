Nog geen apenpokken in Overijssel, ‘maar dat is kwestie van tijd’

on

Het apepokkevirus heeft Overijssel nog niet bereikt. In Nederland staat de teller nu op veertig besmettingen; in Overijssel op nul. Dat zegt Harriette van Buel van GGD IJsselland in de Roze Golf van zondag 5 juni.

‘Alle infecties tot nu toe zijn geconstateerd in met name Amsterdam en omgeving en zijn terug te voeren op het fetisj-festival Darklands en op de pride op Grand Canaria.’

Van Buel verwacht dat het niet lang zal duren voordat het apenpokkenvirus ook in Overijsel opduikt, ‘zeker met de festivals die op komst zijn.’

Zij benadrukt dat apenpokken niet alleen voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen en dat het geen seksueel overdraagbare aandoening is.

Het virus wordt overgedragen via intensief huidcontact. De klachten beginnen met koorts, hoesten en opgezette lymfeklieren. Daarna ontstaan er puisten op het lichaam. Van Buel raadt aan met deze klachten naar de huisarts of GGD te gaan.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel