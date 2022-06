Grachten van Utrecht decor van vierde Canal Pride

on

In totaal 49 feestelijk versierde boten hebben zaterdag meegevaren door de grachten van Utrecht tijdens de Canal Pride.

De afgelopen twee jaar kon de Canal Pride niet doorgaan

De Pride begon om 13.30 uur bij de Bartholomeïbrug hartje stad , om vervolgens door de weer opengestelde singel te varen. Het eindpunt was het Ledig Erf, waar de laatste boten rond 18:00 arriveerden.

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht voer mee op de gemeentelijke boot. Ook COC Zwolle had een eigen boot.

Het thema van de vierde pride is Just Be You. Zaterdagavond zijn er feesten in de stad.

(Foto's Twitter)

