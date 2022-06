Politiek Rotterdam wil dat Feyenoord op Roze Zaterdag is

on

De gemeenteraad van Rotterdam wil dat voetbalclub Feyenoord aanwezig is op Roze Zaterdag, als steun voor de Roze Kameraden.

In de gemeenteraad is grote verontwaardiging over de spandoeken die voetbalsupporters van de Rotterdamse Jongeren Kern (RJK) droegen rond de Europacup-finale in Tirana met verwensingen en bedreigingen aan het adres van de Roze Kameraden.

‘Houdt het dan nooit op?’ zei gemeenteraadslid Co Engberts (PvdA). ‘De haat, de agressie, het dreigen met geweld. We zien de clubleiding elke keer reageren met afwijzing, maar het zou enorm helpen als ze niet alleen afstand nemen van de RJK, maar ook naast de Roze Kameraden gaan staan. En laten zien: ook dit zijn onze supporters. Laat zien dat je trots op ze bent.’

Ook veel andere partijen spraken hun afschuw uit. ‘Ik hoor steeds: het is maar een kleine groep, dit zijn geen supporters’, aldus Stephan Leewis (GroenLinks). ‘Maar ze reizen hun club achterna in het buitenland. Ze horen er wél bij. En daar moeten wij met elkaar iets mee. Dan volstaat het als club niet om een statement naar buiten te brengen. En waarom horen we niks van de supportersvereniging?’

Wethouder Vincent Karremans zei de boosheid en het onbegrip te delen. ‘Gelukkig keurt Feyenoord dit zelf ook af. Ze hebben na het incident gevraagd om een gesprek met ons én de Roze Kameraden. Die gesprekken zijn er al langer, maar van hele concrete maatregelen is nog geen sprake.’

Karremans zei ook dat het politie-onderzoek naar de RJK vordert. ‘Er zit muziek in het onderzoek. Er zit veel politiecapaciteit op en er zit beweging in. Meer kan ik daarover niet zeggen.’

Het verzoek van de gemeenteraad dat de club aanwezig is tijdens Roze Zaterdag, zal de wethouder doorgeven. ‘Maar het moet wel van hun komen. Dat werkt beter dan wanneer de politiek zegt: dit moeten jullie gaan doen.’

Roze Zaterdag wordt 18 juni in Rotterdam gehouden.

Lees hier: ‘Het lot van de Roze Kameraden: dik 9 maanden bedreigingen en een weifelend Feyenoord’ van RTV Rijnmond

(Bron: Algemeen Dagblad; foto: gemeentehuis Rotterdam -gemeente Rotterdam)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws