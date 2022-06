Gayclub: ‘Vroege sluiting is slecht voor veiligheid bezoekers’

on

Eigenaar Micheal Roks van Eagle op de Wallen in Amsterdam vreest voor de veiligheid van LHBTI-Plussers als zijn zaak eerder moet sluiten.

Om de overlast van bezoekers op de Wallen tegen te gaan kondigde de gemeente Amsterdam een vervroegde sluitingstijd voor de horeca aan. Zaken moeten volgens de plannen om 2:00 uur dicht.

‘Dit is een veilige plek die dan verdwijnt’, zegt Michael Roks tegen AT5

De club in het Wallengebied bestaat sinds 1979 en is een ontmoetingsplek voor mannen. Daarnaast organiseert de club ook queer- en fetish-feesten. Eigenaar Michael Roks is bang dat bezoekers elkaar op een andere, minder verantwoorde manier gaan ontmoeten. ‘In parken of bij iemand thuis. Ze komen letterlijk op straat terecht.’

Petitie

Als noodkreet schreef de clubeigenaar een brief aan burgemeester Halsema en is hij een petitie gestart, die inmiddels 1.200 keer is ondertekend. De brief is niet alleen gericht aan de burgemeester, maar ook aan andere ondernemers op de Wallen: Als iedereen nou zijn verantwoordelijkheid neemt, dan wordt het vanzelf rustiger.’

Verhuizen is voor hem geen optie: ‘In Amsterdam is het zo dat op het moment als je begint dat je niet meer de mogelijkheid hebt om darkrooms op te bouwen’, zegt Roks. ‘Die bestemming is niet meer mogelijk.’ Naast deze club, is er nog één andere club in Amsterdam met een ontmoetingsplek en darkrooms.

Leefbaarheid

De gemeente Amsterdam laat weten dat de drukte in de binnenstad nóg sneller teruggekomen is dan verwacht, waarmee de leefbaarheid van buurten in het gedrang kan komen. ‘Eén van de maatregelen is het terugbrengen van de sluitingstijden voor alle functies op de Wallen. Deze maatregel wordt momenteel uitgewerkt, er heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.’.

De gemeente begrijpt goed dat ondernemers zich zorgen maken: ‘Daarom blijven we juist in gesprek met ondernemers om samen er voor te zorgen dat de balans in leefbaarheid in de binnenstad terug wordt gevonden.’

(Bron en screenshot: AT5)

