Trans asielzoekster bij azc Ter Apel aangerand en bekogeld

on

Een Turkse transgender is zondag bij het azc in ter Apel aangerand door twee medebewoners van het azc waar ze verblijft.

Eén van de mannen betaste haar onzedelijk en probeerde haar borsten aan te raken. Terwijl de transvrouw de mannen probeerde weg te duwen, werd haar arm omgedraaid.

Eén van de mannen had haar eerder in het azc lastig gevallen. Amper vier dagen daarvoor werd de transvrouw aan dezelfde weg bekogeld met een pak fruitsap die uit een auto naar haar gegooid werd waarbij ze – onverstaanbaar voor haar – in het Nederlands uitgescholden werd. Ondanks dat borden langs deze weg melden dat er camerabewaking is, hangen er geen camera’s.

‘Het is werkelijk on-Nederlands wat zij als trans asielzoekster in de opvang maar ook directe omgeving van azc Ter Apel moet meemaken’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

‘Erger dan in 2015’

Hij krijgt dagelijks meerdere meldingen van incidenten waar LHBTI-asielzoekers het slachtoffer van zijn.

‘De situatie is erger dan in 2015 toen de instroom erg hoog was. Ondanks dat we horen dat het COA er alles aan doet vanwege enorme capaciteitsproblemen, zijn het toch de incidenten naar LHBTI- asielzoekers die toenemen, waarbij vanuit Ter Apel veruit de meeste incidenten gemeld worden.’

Brandbrief

De transvrouw, die zich doorlopend in azc ter Apel onveilig voelt, heeft samen met LGBT Asylum Support een brandbrief aan het College voor de Rechten van de Mens geschreven. ‘Ik ben een trans-vrouw. Ik kan mijn kamer waar ik verblijf niet uit, en als ik dat wel doe, word ik blootgesteld aan beledigingen en verbaal geweld. Ik leef tussen de mensen voor wie ik vlucht. Ik breng elke dag door met angst en bezorgdheid. Deze plaats is niet anders dan mijn land. Ik ben wanhopig en heb hulp nodig. Dit is Nederland, maar ik heb niet het gevoel dat ik in Nederland ben.’

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws