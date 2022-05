Tot nu toe zes gevallen van apenpokken in Nederland

on

Tot nu toe is bij zes mensen het apenpokkenvirus vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Een deel van de besmette personen is op het festival Darklands in België geweest.

Vrijdag werd in Nederland het eerste geval van apenpokken vastgesteld.

In alle zes gevallen gaat het om mannen die seks hebben gehad met mannen. Gezondheidsinstanties wijzen erop dat het virus weliswaar via seksueel contact overgedragen kan worden, maar geen seksueel overdraagbare aandoening is. Apenpokken kan namelijk worden overgedragen door huid-op-huidcontact, maar ook door het delen van beddengoed.

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid heeft drie besmettingen in België kunnen herleiden naar het festival, meldt Darklands in een persverklaring. Het fetisjfestival vond begin mei plaats. Volgens de organisatie is het aannemelijk dat het virus door bezoekers vanuit het buitenland is meegebracht.

Feesten

De Wereldgezondheidsorganisatie maakte maandag bekend dat er vooralsnog geen mutaties zijn aangetroffen in de monsters die zijn onderzocht. Volgens een expert van de WHO is de uitbraak in Europa terug te leiden naar twee grote feesten die in België en Spanje zijn gehouden.

Bezoekers hebben elkaar daar vermoedelijk via seksueel contact besmet. ‘Apenpokken kan zich verspreiden wanneer er contact is geweest met de wondjes van iemand die besmet is. Het lijkt erop dat seksueel contact die overdracht nu heeft versterkt’, zegt een epidemioloog van de WHO.

Bultjes en blaasjes

Mensen met het apenpokkenvirus zijn gemiddeld zo’n 2 tot 4 weken ziek. Ze krijgen vaak, maar niet altijd koorts, spierpijn en vermoeidheidsklachten. Vervolgens ontstaan bultjes op de huid die veranderen in blaasjes.

Deze blaasjes kun je krijgen bij de anus en schaamstreek, maar komen ook voor over de rest van het lichaam, gezicht en in je mond. De blaasjes drogen vervolgens in en vormen zich tot korsten die er langzaam afvallen.

Kijk hier voor meer informatie.

(Bron: NOS, RIVM; afbeelding: RIVM)

