Indonesië ontbiedt ambassadeur na hijsen regenboogvlag

on

Indonesië heeft maandag de Britse ambassadeur in het land ontboden, nadat vorige week de regenboogvlag in top hing ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie.

De ambassade plaatste een foto van de vlag op Instagram met daarbij de tekst dat het Verenigd Koninkrijk voor LHBTI-rechten is.

Op het bericht kwamen veel reacties. Alumni 212 Brotherhood, een invloedrijke conservatieve islamitische beweging, zei in een verklaring dat de vlag de ‘heilige waarden van Indonesië’ bezoedelde.

‘Hoogst ongevoelig’

Daarop werd Britse ambassadeur Owen Jenkins op het matje geroepen en er werd hem te verstaan gegeven om de lokale gevoeligheden te respecteren in een land waar relaties tussen mensen van gelijk geslacht taboe blijven.

‘De actie, samen met de publicatie (van de foto) via het officiële sociale media-account van de Britse ambassade, is hoogst ongevoelig’, zei ministeriewoordvoerder Teuku Faizasyah maandag.

De voorzitter van de Indonesische hoogste instantie voor islamitische geleerden, de Indonesische Ulema Council, zei dat de diplomatieke missie respectloos was voor het openlijk steunen van LHBTI-rechten.

Legaal

Homoseks is legaal in ’s werelds grootste land met een moslimmeerderheid, behalve in één provincie, Atjeh, waar relaties van gelijk geslacht illegaal zijn en kunnen leiden tot openbare geseling volgens de lokale islamitische wet.

Conversietherapie inclusief exorcisme om homoseksualiteit te ‘genezen’ is nog steeds gebruikelijk en homoseks is verboden in het leger.

(Bron: Daily Mail, Instagram; foto Britse Ambassade Instagram)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws