PvdA Duiven wil lokaal verbod op ‘homogenezing’

De PvdA in Duiven wil een lokaal verbod op conversietherapie, ‘homogenezing’. Landelijk wordt gewerkt aan een verbod, maar de PvdA in Duiven wil niet langer wachten.

‘Conversietherapie is een martelmethode die mensen kapot maakt en voor psychologische schade zorgt’’, zegt PvdA-fractievoorzitter Jasper Walraven in het Algemeen Dagblad. ‘Ik vind het ongelooflijk dat het in Den Haag zó lang duurt voordat er een wet is die deze praktijken verbiedt.’

Als het aan Walraven ligt wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Hij heeft geen aanwijzingen dat er in zijn gemeente conversietherapie wordt aangeboden.

‘We willen duidelijk maken dat iedereen er in Duiven mag zijn. Daarnaast willen we de gemeente een handvat geven om te kunnen handhaven, wanneer iemand zich meldt.’

Geen steun

Veel steun krijgt Walraven niet. ‘Omdat ik niet weet welk probleem er hiermee aangepakt wordt’, zegt VVD-fractievoorzitter Geert-Jan Schrijner. ‘Dat wil niet zeggen dat we de boodschap niet steunen. We zijn voor een verbod op homogenezing, maar we vinden dat dit landelijk geregeld moet worden.’

Het CDA in Duiven is ook geen warm voorstander van een plaatselijk verbod. ‘Hoe ga je dit handhaven, en wie moet dat doen? Daarnaast vragen we ons af hoe zinvol een Duivens verbod is, wanneer bijvoorbeeld Westervoort en Zevenaar niets doen. Dan gaat een aanbieder van conversietherapie gewoon daarheen.’

Olievlek

Jasper Walraven noemt zijn voorstel geen symboolpolitiek. ‘Natuurlijk willen we een signaal afgeven. Maar op het moment dat een verbod in de APV staat kan de gemeente handhaven en daarnaast kan Duiven het begin van een olievlek zijn, die zich over de rest van Nederland verspreidt.’

(Bron: AD; foto: Facebook)

