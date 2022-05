Oproep: slachtoffers anti-LHBT-geweld gezocht voor onderzoek

on

Twee studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek naar de aangiftebereidheid van anti-LHBTI-geweld. Uit onderzoek blijkt dat hooguit tien tot vijftien procent van de slachtoffers van dergelijk geweld aangifte doet.

De studenten Joy Veenman en Marit Hogervorst onderzoeken voor hun master Opsporingscriminologie waarom die aangiftebereidheid zo laag is. Ze wijzen op het belang van het doen van aangifte: het is het begin van de gehele strafrechtketen en van groot belang is voor de kwaliteit van opsporing en vervolging.

Het doel van het onderzoek is om te komen met aanbevelingen hoe de aangiftebereidheid na anti-lhbt-geweld is te vergroten.

Joy en Marit op zoek naar mensen die willen meewerken aan het onderzoek.

Ben jij slachtoffer geworden van anti-LHBTI-geweld of ken jij iemand die daarvan slachtoffer is geworden? Vul dan deze enquête in of stuur deze door naar de desbetreffende persoon.

