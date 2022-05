Belgian Pride in Brussel trekt meer dan 120.000 bezoekers

on

In Brussel is zaterdag de Belgian Pride gehouden. Meer dan 120.000 mensen trokken in een parade door de stad. Dat meldt het Brusselse bureau voor toerisme Visit Brussels.

De politie houdt het aantal deelnemers op zo’n 100.000.

De Pride in Brussel was de eerste pride in Europa sinds de coronacrisis en trok niet allen bezoekers uit heel Europa, maar ook uit Australië. Het thema was ‘Open’, een oproep tot meer inclusie, respect en gelijkheid.

Woordvoerder van de Belgian Pride Laurent Malais zei tegen het Laatste Nieuws: ‘We moesten opnieuw naar buiten, we moesten opnieuw zichtbaar zijn. We moeten durven te praten én durven te luisteren. Geen taboes meer in 2022.’

De parade door Brussel was voor het eerst zonder gemotoriseerde praalwagens. Deelnemers liepen of fietsten door de stad om het duurzame van de pride te benadrukken.

Mensen met symptomen van het apenpokkenvirus, werden opgeroepen thuis te blijven. ‘We volgen de maatregelen van de federale overheid. Heb je symptomen? Blijf dan alsjeblieft thuis, we zien elkaar volgend jaar. Zo blijft iedereen veilig’, aldus Malais. Die boodschap was ook te lezen op informatieschermen langs de route van de parade.

