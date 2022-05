Roze Golf 22-05: Zichtbaarheid is het sleutelwoord

on

Transgenderpersonen hebben nog meer dan anderen uit de ‘roze gemeenschap’ te maken met pesterijen, discriminatie en geweld. Heleen Rompelman van Club-T in Zwolle hamert op zichtbaarheid.

De Stichting Regenboog Steenwijkerland werkt ook aan zichtbaarheid. De stichting wil er zijn voor iedereen die meer wil weten over ‘roze zaken’. In de hele gemeente hangen posters en staan borden langs de weg. Voorzitter Ronald Bakker (foto) vertelt over het hoe en wat.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 22 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel