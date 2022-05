Apenpokken is nu ook in Nederland vastgesteld

on

In Nederland is voor het eerst bij een patiënt apenpokken vastgesteld, zegt het RIVM. Onderzoekers toonden met een PCR-test aan dat deze persoon de ziekte heeft.

Het RIVM verwacht dat er in Nederland nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn. Volgens directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektenbestrijding zou het raar zijn als het virus hier niet zou opduiken, terwijl dat in andere West-Europese landen al wel het geval is.

Vooral mensen die wisselende seksuele contacten hebben, wordt aangeraden alert te zijn.

In België zijn inmiddels twee besmettingen vastgesteld. Een partner van een van de patiënten heeft ook de symptomen, maar het is nog niet bevestigd dat het om apenpokken gaat.

Tussen de twee bevestigde gevallen is een link: het zou gaan om mensen die naar het fetishfestival Darklands in Antwerpen zijn geweest, dat werd gehouden tussen 4 en 9 mei. Het festival bevestigt dat vrijdag in een mededeling op haar website. ‘We hebben de vraag gekregen van de federale overheid om onze gasten te informeren. Mogelijk hebben festivalbezoekers uit het buitenland het virus binnengebracht’, aldus de mededeling.

In isolatie

‘Als je denkt dat je besmet bent, moet je onmiddellijk contact opnemen met de spoedgevallendienst en nauwe contacten met anderen vermijden’, zegt de Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. ‘Als bevestigd is dat je de ziekte hebt moet je echt wel in contactisolatie gaan totdat de letsels verdwenen zijn. We geven daarover ook instructies aan de huisartsen en de ziekenhuizen.’

In België komt een voorlichtingscampagne gericht in het bijzonder op mannen die seks hebben met mannen, aangezien het virus onder meer in die groep circuleert. Ook aan mensen die verschillende seksuele contacten hebben, wordt gevraagd om waakzaam te zijn. De campagne gaat zaterdag van start tijdens de Pride in Brussel.

‘Dat heeft met homo of hetero zijn niets te maken. Maar we weten dat het nu -voornamelijk maar niet uitsluitend- in die groep zit. Dan moet je die groep ook waarschuwen’, zegt Vandenbroucke.

Niet vatbaarder

Dat het virus in verschillende landen eerst is vastgesteld bij homomannen betekent niet dat zij vatbaarder zijn. Wisselende seksuele contacten en het feit dat ze zich sneller laten testen, worden genoemd als mogelijke verklaringen. ‘Dit komt nu in dit begin meer bij hen voor, maar er is geen enkele reden waarom dat virus daarin gespecialiseerd zou zijn’, zegt viroloog Marc Van Ranst. ‘Ik geloof niet dat het lang zo zal blijven. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat andere mensen het niet zouden krijgen. We mogen niet de fout maken die men gemaakt heeft bij AIDS.’

Geen soa

Het apenpokkenvirus is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. De eerste symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitputting. Er kan uitslag ontstaan, die vaak begint in het gezicht en zich vervolgens uitbreidt naar andere delen van het lichaam.

Voor overdracht tussen mensen moet er nauw contact zijn met een besmet persoon, bijvoorbeeld via speekseldruppels of huid-op-huidcontact. Ook via bedlinnen is besmetting mogelijk. Seks kan dus een manier van verspreiding zijn. Al gaat het voor alle duidelijkheid niet om een soa (seksueel overdraagbare aandoening). Hoe het komt dat het zeldzame virus zich nu plots meer lijkt te verspreiden, wordt nog volop onderzocht.

Wat is het: apenpokken?

Apenpokken werd voor het eerst vastgesteld bij apen in 1958, vandaar de naam. Het virus is een zoönose, wat betekent dat het van dier op mens kan overgaan. Bij de mens werd apenpokken voor het eerst in 1970 geconstateerd in de Democratische Republiek Congo. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt het virus vooral door knaagdieren overgebracht.

Het virus kan binnendringen via de slijmvliezen in de mond, neus of ogen en via open wondjes, schrijft het RIVM. Het virus kan zich ook verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keelholte, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht.

De ziekte begint vaak met griepachtige klachten als koorts, hoofdpijn en moeheid. Na 1 tot 3 dagen volgt een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.

