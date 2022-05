Zanger, acteur en presentator Wim Rijken overleden

on

Zanger, acteur en presentator Wim Rijken is woensdag op 63-jarige leeftijd overleden in Amsterdam.

Wim Rijken werd bekend met zijn duetten met Marga Bult en Conny Vandenbos. Hij stond in het theater met Maggie MacNeal en Carry Tefsen. Verdre was hij te zien in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden, Oppassen!!! en Flikken Maastricht. Ook speelde hij de rol van Sinterklaas in de Sinterklaasfilms van Martijn van Nellestijn.

In 2018 werd bij hem een zeldzame beenmergziekte geconstateerd. Voor Rijken werd zijn situatie ‘uitzichtloos’.

Wim Rijken gaf zijn laatste interview veertien uur voor zijn zelfgekozen moment van overlijden. Aan Privé vertelt hij hoe de bloedtransfusies zijn leven ‘aanzienlijk verlengden’. ‘Maar het laatste jaar hadden ze niet meer die positieve uitwerking waarop we hoopten. Aanvankelijk kreeg ik om de twee weken nieuw bloed, maar het effect ervan werd steeds korter.’

‘Ik ben niet bang en ik ben ook niet verdrietig. Ik ben er helemaal aan toe’, aldus Wim Rijken in zijn laatste interview.

(Bron: ANP, De Telegraaf)

