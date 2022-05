on

Zanger, acteur en presentator Wim Rijken is overleden. In de Roze Golf van 3 december 2017 sprak Rop Janze met Wim, naar aanleiding van het album ‘Zo zijn we samen’ dat toen net was verschenen.

Deze uitzending is hier terug te luisteren:

