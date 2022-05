Kijktip: Het M-woord, over homoseksualiteit en de islam

on

Kun je homo, lesbisch of transgender zijn binnen de islam? Die vraag staat donderdagavond centraal bij de NTR op NPO3.

Journalist Haroon Ali kwam op zijn 21e uit de kast en vertelde zijn ouders dat hij geen moslim meer kon zijn. Hij had toen het gevoel dat de islam hem niet accepteerde zoals hij is en dat hij moest kiezen tussen zijn geloof en zijn vrijheid. Maar is dat nog steeds zo?

Ondertussen blijft het geweld en de haat tegen LHBTI-Plussers aanhouden. Slachtoffers geven vaak aan dat daders een islamitische achtergrond hebben.

In de documentaire Het M-woord, donderdag 19 mei op NPO 3, gaat Haroon op zoek naar antwoorden. Staat de M voor Marokkaanse Nederlanders, voor moslims, of allebei? En hoe relevant is het om dat te benoemen?

In Het M-woord wordt dit gevoelige thema niet uit de weg gegaan en wil Haroon juist de dialoog aangaan met verschillende betrokkenen. Hoe kunnen we dit verhitte debat beter voeren? En wat moet er gebeuren om de acceptatie van LHBTI-Plussers binnen de islam te vergroten?

Haroon kijkt met prominente sprekers (onder anderen Rob Jetten en Margriet van der Linden) naar de pijnpunten in dit debat. Ook gaat hij langs bij slachtoffers van anti-homogeweld. Hij onderzoekt daarnaast hoe jonge moslims vandaag de dag kijken naar lLHBTI-Plussers. En hij ziet hoop bij queer moslims, die hun geloof en geaardheid wél kunnen verenigen.

Na afloop van de uitzending is Haroon te gast in de gelegenheidstalkshow van Ajouad El Miloudi. Ajouad ontvangt daarin sprekers die hij graag over deze kwesties aan het woord wil laten.

Haroon Ali (1983) is journalist voor onder meer de Volkskrant en Trouw. In 2020 publiceerde hij het non-fictieboek Half, over opgroeien tussen de Pakistaanse en Nederlandse cultuur, als homojongen in een islamitisch gezin. Hij is daarnaast columnist voor het Noordhollands Dagblad en LINDA.nl. Ook maakt hij met Yora Rienstra de podcast Opgewonden, over seksualiteit in alle vormen en maten.

Het M-Woord en talkshow, donderdag 19 mei, NPO3, vanaf 20.24 uur.

